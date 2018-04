Mondial de football 2018: des écrans géants prévus actuellement dans six communes bruxelloises (carte interactive)

À l’heure actuelle, six communes accueilleront en juin un écran géant diffusant des matchs de la Coupe du monde de football 2018 (du 15 juin au 15 juillet en Russie) : Molenbeek, Jette, Saint-Josse, Watermael-Boitsfort, Evere et Auderghem. BX1 a fait le tour des communes et fait le point dans une infographie.

Du côté de Schaerbeek, deux projets pourraient encore aboutir, tandis que Woluwe-Saint-Pierre et Ixelles ne ferment pas définitivement la porte. Dans les autres communes, aucun écran géant n’est prévu à l’heure actuelle. À noter que les cafetiers sont généralement autorisés à installer un écran géant dans leur établissement, tant que l’écran n’est pas visible depuis la rue.

Faites glisser votre souris sur notre carte interactive ci-dessous pour connaître les différents projets mis en place selon les communes.