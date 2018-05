Molenbeek: la tour Brunfaut et ses 97 appartements vides depuis déjà deux ans

La tour Brunfaut, une importante tour de logements sociaux située le long du Canal, fête mercredi un anniversaire singulier: celui de deux ans d’attente de travaux de rénovation, rappelle le PTB.

Dès 2011, le Logement Molenbeekois, qui possède le bâtiment, annonçait le début des travaux pour 2012. Un chantier qui n’avait pas pu débuter à l’époque en raison entre autres d’une procédure judiciaire initiée par l’un des groupes n’ayant pas remporté l’appel d’offres. La bourgmestre molenbeekoise Françoise Schepmans (MR) avait ensuite annoncé en 2014 le début du chantier pour 2016. Là-encore, l’échéance n’a jamais pu être respectée en raison, l’entité n’ayant pas pu trouvé de promoteurs immobiliers qui propose une offre avec le prix demandé. C’est ce que rappelle entre autres Bruzz.

Il serait désormais question de 2019 pour le début du chantier et de 2021 au plus tôt pour l’inauguration. De son côté, le PTB Molenbeek a annoncé la tenue mercredi à 15h d’une “fête d’anniversaire” au pied de la tour Brunfaut pour exiger que les autorités locales fassent le nécessaire pour débloquer le dossier et demander que les locataires et associations soient informés correctement. “A l’époque, le Logement Molenbeekois aurait vraisemblement mieux fait d’opter pour la reconstruction d’un nouveau bâtiment. Ce serait revenu moins cher qu’une rénovation”, concède le président du Logement Molenbeekois, Michel Eylenbosch (MR), auprès de nos confrères néerlandophones.

J. Th.