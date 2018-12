Molenbeek: plusieurs habitations sont privées d’eau

En début de matinée, un effondrement de voirie a eu lieu à Molenbeek, rue de Ribaucourt, à hauteur de la rue Picard. Cela a engendré une fuite d’eau. Vivaqua a alors coupé l’eau de plusieurs logements.

“Entre 6 et 7h, le service de garde de Vivaqua, qui travaille 24 heures sur 24, a constaté une baisse de pression importante dans le quartier Ribaucourt. On a envoyé une équipe directement sur place, parce qu’en général, une baisse de pression est souvent le signe d’une fuite”, explique la porte-parole Marie-Eve Deltenre. “Quand on a ouvert les cheminées d’accès dans l’égout, on a constaté qu’il y avait d’importantes arrivées d’eaux propres. La priorité des équipes d’intervention est d’isoler la conduite touchée, d’où la coupure de la conduite. Nous mettons tout en œuvre pour établir au plus tôt l’alimentation”.

Du côté de la zone de police Ouest, on confirme qu’un effondrement de voirie a eu lieu. Par contre, on ne sait pas encore s’il a été provoqué par la fuite ou s’il a engendré la rupture de la canalisation.

V.Lh./crédit:BX1