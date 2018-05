Molenbeek: images impressionnantes après un accident de bus dont les freins ont lâché

Un bus de la ligne 87 reliant Simonis et Beekkant s’est encastré vers 18h sur le rond-point situé au croisement de l’avenue des Tamaris et de la rue des Dauphins. Aucun blessé n’est à déplorer et les dégâts sont limités.

“Un bus a malheureusement est tombé sur l’ensemble d’un rond-point. C’est un accident qui semble sans grand gravité, avec plus de peur que de mal”, constate notre journaliste sur place. “C’est un bus de la Stib dont les freins ont lâché. Il n’y a presque personne qui est choqué, pas de blessés et relativement peu de dégâts”, explique pour sa part le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest Johan Berckmans.

J. Th.