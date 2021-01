Molenbeek: 326 nouveaux horodateurs sont en cours d’installation

Des pièces de monnaie pour payer son stationnement, ce sera bientôt terminé à Molenbeek. Place à de nouveaux horodateurs, nouvelle génération. On donne sa plaque d’immatriculation et plus besoin de ticket.

Et pour contrôler votre stationnement : les scan cars. Ce véhicule scanne les plaques d’immatriculation et contrôle de manière rapide et automatique si les voitures stationnées sont en règles. Elles prennent en moyenne 8 photos de chaque véhicule garé. Lancé en avril 2019 à Ixelles, les scan car circulent aujourd’hui dans 10 communes bruxelloises. Forest est la prochaine.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Paolo Coen et Célia Van Gysegem