Miles Hyman nous fait voyager dans son univers

Du 27 juin au 24 août, Miles Hyman expose ses peintures à la Huberty Breyn Gallery place du Châtelain. Né aux Etats-unis, ses peintures représentent des paysages de son enfance.

Qu’il peigne, qu’il dessine, qu’il illustre, Miles Hyman insuffle à chacune des compositions qu’il crée un souffle de vie hors du commun. Ses images vous emportent dans son univers avec une puissance narrative rare.

L’exposition reprend ses travaux les plus récents, des toiles ayant pour thèmes New York et Los Angeles, deux villes chères à son cœur, des dessins sur Rome, mais également de nouvelles compositions de sa série « Crash », où Hyman saisit sur le vif un véhicule accidenté et une figure féminine semblablement étrangère au décor qui l’entoure dans des gammes chromatiques toujours aussi élégantes. Chaque toile est une énigme, chaque tableau est une intrigue et une invitation à réfléchir. Quelques planches de ses plus grands albums seront également présentées à cette occasion.

Les informations sur l’exposition

■ Images de Nicolas Franchomme