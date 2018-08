Des migrants en transit “sont à nouveau présents sur le parking de l’E40 à Grand-Bigard”

Depuis quelques mois, le parking de l’autoroute E40 Bruxelles-Ostende à Grand-Bigard est à nouveau confronté à un afflux de migrants en transit, qui cherchent à monter dans un camion à destination du Royaume-Uni, indique lundi la bourgmestre de Dilbeek Elke Zelderloo. Leur nombre s’était considérablement réduit à partir de janvier après la mise en place d’un plan par le gouvernement fédéral.

Ce plan d’action avait entre autres permis de mobiliser une firme de gardiennage privée et des patrouilles de la police fédérale de la route. Selon la police de la route du Brabant, 241 PV ont été rédigés à l’encontre de migrants en transit sur les six premiers mois de l’année. Il s’agit surtout de sans-papiers interpellés sur les parkings de Grand-Bigard et Rotselaar.

“Depuis juin, la police locale de Dilbeek a dû faire face à 16 reprises à des problèmes impliquant des migrants en transit sur le parking de Grand-Bigard, ce qui constitue une forte augmentation par rapport au mois de mai”, affirme la bourgmestre.

Elle ajoute espérer une décision rapide du Conseil pour les contestations de permis au recours introduit par un riverain contre une clôture que la société Texaco souhaite construire pour protéger les camions.

Avec Belga – Photo : Belga/Thierry Roge