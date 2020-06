Michel De Maegd : “Le MR n’est pas un parti raciste, le PS se trompe d’ennemi”

Le député fédéral Michel De Maegd (MR) était l’invité politique de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu, ce vendredi.

Interrogé sur les relations tendues entre le PS et le MR ces dernières semaines, Michel De Maegd affirme qu’il faut faire une distinction entre le MR et le PS de façon générale, et entre le MR bruxellois et le PS bruxellois, au niveau local. “Il y a eu de grosses cristallisations et des crispations entre le MR bruxellois et le PS bruxellois. Parce qu’à un moment donné, il faut arrêter de faire croire n’importe quoi. Le MR n’est pas un parti raciste parce qu’il a décidé de mettre sur la place publique un débat sur le fait que cette manifestation contre le racisme, qui nous soutenons, était mal organisée et mal encadrée. Il faut assumer ses responsabilités et ne pas diriger le débat vers des insinuations nauséabondes”, affirme le député fédéral.

Michel De Maegd affirme que cette attitude du PS “aide l’extrême-droite” et demande à nouveau “des excuses au PS bruxellois. Il se trompe d’ennemi”. Il rajoute encore qu’il garde “de bonnes relations avec les députés socialistes à la Chambre” et que ce sont précisément les “élus socialistes bruxellois” qui sont visés par ses propos.

Concernant la reprise économique et les mesures de relance à venir, le député libéral espère que “tous les démocrates s’unissent pour trouver une solution” pour éviter “une montée du Vlaams Belang et du PTB”. “Il faut arrêter les exclusives et aller à la table pour faire des compromis”, ajoute-t-il.

Enfin, au sujet des actes de vandalisme à l’encontre des statues de Léopold II, Michel De Maegd demande “stop à la dictature de l’émotion”, affirmant qu’il faut “de l’éducation et de la mise en perspective” par rapport à l’histoire belge. “Éduquons sur ce qu’a été la colonie au Congo”, demande-t-il.

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.