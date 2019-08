Météo : une journée au sec avant un week-end pluvieux

La matinée de vendredi restera au sec, avec parfois des nuages bas et un risque de brume ou de quelques bancs de brouillard, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les éclaircies alterneront ensuite avec des passages nuageux. La nébulosité augmentera l’après-midi, à partir de l’ouest. Le thermomètre affichera 19 à 23 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest.

Vendredi soir, les nuages s’accumuleront à l’ouest du pays et le littoral ainsi que le nord-ouest du pays n’échapperont pas à quelques gouttes. Ces bruines ou pluies intermittentes s’étendront aux autres régions au cours de la nuit. Le mercure oscillera entre 14 et 18 degrés, sous un vent modéré.

Parapluies et k-way seront de sortie samedi: l’IRM annonce une nébulosité abondante avec des périodes de pluie ou de bruine. L’ouest du pays sera le petit chanceux, avec un temps plus sec et même une possibilité de quelques éclaircies. Mais de nouvelles pluies abondantes traverseront la Belgique la nuit suivante. Question températures, il fera 18 à 23 degrés sous un vent toujours modéré, voire assez fort à la Côte.

Des pluies abondantes s’abattront sur le centre et l’est du pays dimanche. L’ouest bénéficiera à nouveau d’un temps plus sec avec des éclaircies. Le thermomètre n’affichera pas plus de 17 à 22 degrés. Le soleil reviendra lundi mais pas la chaleur, les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés.

Belga/Photo : Nicolas Maeterlinck