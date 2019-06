Météo: un vendredi sous 30°C pour débuter un week-end encore chaud et ensoleillé

Les quelques nuages bas qui persistent ce vendredi matin ne joueront pas les troubles fête bien longtemps puisque le soleil deviendra ensoleillé partout, indique l’Institut royal météorologique (IRM). La nuit sera étoilée.

Qui cherche un peu de fraîcheur mettra le cap sur le littoral ou les Hautes-Fagnes, où les maxima effleureront les 23°C ou 24°C. Dans le centre du pays, les températures atteindront les 26°C, voire 27°C. Ce temps sec et lumineux fera ensuite place à un ciel plein d’étoiles sous un vent faible et 14°C à 16°C. Samedi, le soleil se lèvera de bonne heure pour réchauffer l’atmosphère avec des maxima voisins de 29°C en Hautes-Fagnes et à la mer, et compris entre 30°C et 34°C ailleurs.

Quelques nuages inoffensifs feront éventuellement leur apparition dimanche mais la journée restera largement ensoleillée. Il fera toutefois un peu moins chaud: jusqu’à 23°C à la Côte et 28°C dans l’est du pays. La Gaume conservera ses 30°C.

► Découvrez la météo et toutes les infos-services en Région bruxelloise dans L’Air du Temps, tous les jours sur BX1 et notre page Facebook.

Avec Belga – Photo : Belga/ Siska Gremmelprez