Météo : un temps sec et nuageux, et jusqu’à 21 degrés ce mercredi

L'air du temps

Après une matinée assez ensoleillée et fraîche, les nuages reprennent le dessus aujourd’hui et apportent de nouvelles averses orageuses. Demain sera dans la même veine avec du beau temps en matinée et de la pluie par la suite.

Publiée par L'air du temps – BX1 sur Mardi 13 août 2019