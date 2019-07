Météo : un temps lourd, jusqu’à 33 degrés et des orages ce vendredi

L'air du temps

Nous atteignons des températures record aujourd’hui, avec quelques orages à la clé, mais surtout beaucoup de soleil et de chaleur. 🌡:o 😜 Demain, la tendance sera la même, mais au fil des heures l’ambiance deviendra plus instable et orageuse.

