Météo : un mardi sous le soleil avant le retour possible des averses

La journée de mardi débutera sous le soleil, puis des développements nuageux envahiront notre pays à partir de la France en cours de journée, selon les prévisions de l’IRM.

Quelques petites averses pourront se produire par endroits, surtout sur le nord­-ouest du pays. Ces averses pourraient avoir eu lieu dans la soirée et dans la nuit du côté de la capitale.

Avec l’arrivée d’air plus chaud, les températures atteindront 23 à 25 degrés le long du littoral et en Ardenne; et 26 à 28 degrés dans les autres régions.

Le vent sera d’abord faible de sud­-est. Il s’orientera ensuite entre le sud et le sud­-ouest et se renforcera pour devenir modéré à assez fort avec des pointes de 60 km/h sur le nord­-ouest du pays et de 50 km/h dans les autres régions.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera partiellement nuageux et quelques averses pourront toujours se produire par endroits, surtout sur le nord­-ouest du pays.

