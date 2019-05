Météo : un jeudi de l’Ascension sous les nuages, avant un temps sec

Le ciel sera très nuageux ce jeudi avec de faibles pluies, avant un retour d’un temps sec avec des éclaircies depuis l’ouest l’après-midi, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima iront jusqu’à 20 degrés.

Ce jeudi, le ciel sera d’abord très nuageux à couvert avec par moments de faibles pluies ou de la bruine. En cours d’après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies sur l’ouest puis graduellement sur les autres régions du pays. Les maxima varieront entre 14 ou 15 degrés en Haute Belgique et 20 degrés sur l’ouest, voire localement un peu plus.

Le vent sera modéré, à parfois assez fort à la mer.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera depuis l’ouest mais le temps restera sec. Le sud-est devrait encore bénéficier d’éclaircies jusqu’à l’aube. Les minima descendront vers des valeurs comprises entre 8 degrés en Ardenne et 13 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest sera faible à modéré au sud du sillon Sambre et Meuse, et modéré ailleurs.

Vendredi, le temps sera sec mais d’abord partiellement voire même très nuageux. Dans le courant de la journée, le ciel se dégagera progressivement. Maxima de 18 ou 19 degrés en Haute Ardenne et en bord de mer, jusqu’à 23 degrés en Campine.

Le week-end sera ensuite ensoleillé et chaud avec des maxima jusqu’à 26 degrés samedi et un peu plus dimanche.

