Météo : un dimanche lumineux nous attend

Ce dimanche, le temps sera globalement plus lumineux avec une alternance de périodes ensoleillées et de quelques passages nuageux pouvant donner lieu à une averse locale principalement en Ardenne et à la mer.

En Ardenne, les champs nuageux seront plus nombreux et les averses pourront parfois avoir un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés sur l’ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest, selon les prévisions de l’IRM. virant au nord. A la mer, il sera modéré et d’abord encore temporairement assez fort de nord; il s’orientera au nord à nord- est.

L'Air du Temps 18/01/20 Le weekend s’annonce assez agréable avec des conditions encore variables aujourd’hui. Dès demain, les températures deviendront plus hivernales, mais le soleil sera beaucoup plus présent. 👍 Publiée par L'air du temps – BX1 sur Samedi 18 janvier 2020

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec à une ondée près sur les hauteurs, avec d’abord de larges éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, davantage de nuages bas persisteront et pourront s’étendre vers le centre en seconde partie de nuit. Il y aura un risque de bancs de brouillard givrants là où il y aura des éclaircies. Les minima seront de l’ordre de +3 degrés à la mer et oscilleront entre +1 et -2 degrés ailleurs. Pour le début de la semaine prochaine, un temps sec, calme mais aussi plus froid avec le retour des gelées nocturnes en beaucoup d’endroits.

Belga