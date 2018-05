Metéo: un temps lourd avec averses et orages pour la suite du week-end

Il fera chaud et lourd, dimanche, avec des averses et des orages durant l’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. De la grêle et d’importants cumuls de précipitations sont attendus par endroits, sous des maxima de 24 à 30 degrés.

Le début de la journée de dimanche sera ensoleillé, malgré quelques passages de champs nuageux. De la pluie est déjà possible en matinée, avant l’arrivée d’intenses averses orageuses au cours de l’après-midi.

Par endroits, il faudra s’attendre à d’importants cumuls de précipitations en peu de temps et à un risque de grêle. Les températures grimperont vers des maxima de 24 ou 25 degrés en haute Ardenne et 30 degrés en plaine. Le vent sera faible, et modéré à la Côte.

Dimanche soir et en début de nuit, des averses et orages sont encore prévus, avant le retour à un temps plus calme et plus sec. Les minima seront toujours assez chauds, entre 12 et 18 degrés.

Lundi, le temps chaud et estival se maintiendra tout comme l’instabilité croissante en cours de journée.

