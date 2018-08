Météo : un temps généralement sec s’annonce ce vendredi et ce week-end

Vendredi, le temps sera généralement sec, avec de larges éclaircies à l’aube sur la quasi totalité du territoire, suivies de quelques nuages, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM).

Dans l’après-midi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux dans l’intérieur des terres mais le temps restera souvent sec. Les maxima seront compris entre 18° en Haute Ardenne et à la mer, et jusqu’à 23° dans le centre du pays, sous un vent modéré, et à la Côte assez fort, de secteur sud-ouest avec des rafales d’environ 50 km/h.

L'air du temps L’alerte orange a été lancée par l’IRM, attendez vous à des orages violents aujourd’hui !⚠️ ⚡ Demain, l’ambiance sera beaucoup plus fraîche et nous devrions rester globalement au sec, sauf peut-être au nord-ouest du pays. Publiée par L'air du temps – BX1 sur Jeudi 9 août 2018

Vendredi soir et dans la nuit, une zone d’averses traversera le pays d’ouest en est, avec un risque d’orage à la mer. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies depuis l’ouest. Les minima seront compris entre 11° et 14°.

Durant le week-end et lundi, le temps sera sec et ensoleillé, surtout dimanche. Le risque d’averses orageuses augmentera lundi en fin de journée. Les maxima iront jusque 23° samedi et jusqu’à 27° dimanche et lundi.

► Retrouvez la météo et toutes les infos-services de la Région bruxelloise dans L’Air du Temps, tous les jours sur BX1 et notre page Facebook.

Avec Belga – Photo : Belga/Siska Gremmelprez