Météo : les températures remontent mais le ciel se couvre

L'Air du Temps 27/12/18

Nous bénéficions encore d’un temps sec aujourd’hui, partagé entre éclaircies et passages nuageux. Demain les nuages deviendront plus abondants depuis l’ouest, parfois accompagnés de bruine, et gagneront l'est du pays en cours de journée.

Publiée par L'air du temps – BX1 sur Jeudi 27 décembre 2018