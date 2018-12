Météo: un samedi hivernal avant une hausse des températures

Le mercure frôlera 10 degrés dimanche.

Une après-midi sèche avec des éclaircies et des champs nuageux est attendue ce samedi, avant une perturbation qui devrait apporter de la neige ou neige fondante puis de la pluie (verglaçante en Ardenne) en soirée, selon les dernières prévisions de l’IRM. La journée de dimanche sera plus douce, avec quelques degrés de plus au niveau des températures.

Des températures jusqu’à 9 degrés sont même attendues: les maxima prévus sont de 2 à 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 5 à 9 degrés ailleurs.

Si le risque de faibles précipitations hivernales persistera sur l’Ardenne le matin (neige fondante ou pluie verglaçante), une ondée locale sera aussi possible sur l’ouest et le centre du pays. Le temps deviendra ensuite le plus souvent sec avec un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies.

Belga