Météo: risque de neige suivie d’éclaircies

Ce jeudi matin, l’Institut royal météorologique prévoit encore un risque d’averses de neige fondante ou de neige dans l’est et le nord-est du pays. Ce risque persistera toute la journée uniquement en Ardenne.

Pour la plupart du pays, le temps restera sec avec des nuages et parfois de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +5 degrés à la côte. Le vent sera modéré d’ouest-nord-ouest et tournera au sud-ouest dans l’intérieur des terres. Au littoral, il sera généralement assez fort d’ouest à nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, il fera toujours sec avec des nuages et des éclaircies parfois larges. Risque de formation de plaques de givre et de glace dans tout le pays. Il fera froid avec des minima de -5 degrés en Hautes-Fagnes et 0 degré à la côte, sous un vent modéré de sud-ouest, revenant au sud-sud-ouest. Vendredi, le ciel sera très nuageux avec l’arrivée de la pluie. Les premières précipitations pourront toutefois tomber sous forme de neige fondante. En haute Belgique, il s’agira de neige. Les maxima ne seront atteints qu’en soirée et se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort de sud-sud-ouest. Des rafales de 60 à 70 km/h pourront se produire à la mer. Le week-end sera marqué par un radoucissement avec des maxima de 12 voire 13 degrés. Il faudra cependant composer avec de régulières périodes de pluie et pas mal de vent.

