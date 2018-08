Météo : plus de 30 degrés jusqu’à mercredi avant un risque de pluie en fin de semaine

Le temps restera ensoleillé et très chaud début de semaine, avec des maxima qui dépasseront 30 degrés en de nombreux endroits, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Lundi, le soleil brillera abondamment avec parfois quelques champs de nuages élevés. Les maxima oscilleront autour des 26 ou 27 degrés à la Côte et des 34 degrés en Campine. Il soufflera un vent faible de direction variable. Une brise de mer modérée de nord à nord-ouest s’établira l’après-midi et rentrera dans l’ouest du pays en fin de journée.

Au soir et durant la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, avec des minima allant de 13 à 20 degrés localement.

Mardi, il fera encore un peu plus chaud. Les maxima atteindront en effet 31 ou 32 degrés à la mer ainsi qu’en Haute Belgique et jusqu’à 36 degrés en Campine. Cela n’empêchera pas les champs de nuages élevés de devenir progressivement plus nombreux depuis l’ouest. Plus tard dans la journée, des nuages cumuliformes se développeront et le risque d’orage augmentera en soirée et durant la nuit.

Les autres jours, le temps deviendra progressivement moins chaud, mais la tendance aux averses et aux orages persistera mercredi et jeudi.

Vendredi, le temps deviendra généralement sec sous une nébulosité variable, alors que samedi et dimanche le risque de précipitations augmentera à nouveau.

Avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck