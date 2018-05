Météo: persistance d’un temps chaud la semaine prochaine

Un temps sec, souvent ensoleillé et accompagné de températures maximales allant de 23° à 29°, est attendu pour samedi après-midi. La nuit prochaine, les minima seront très doux (13° à 18°). Dimanche, il fera chaud et lourd avec une tendance aux averses et aux orages plus marquée en cours de journée. Les maxima grimperont jusqu’à 30°. La chaleur et le risque d’orage en fin de journée persisteront en début de semaine prochaine, prédit en outre l’Institut royal météorologique.

Lundi, le temps chaud et estival se maintiendra mais on attend aussi des développements nuageux et des averses, pouvant être accompagnées d’orages, d’intenses précipitations, de rafales et de grêle. Les maxima s’échelonneront de 24° sur les hauteurs ardennaises à 30°en Campine.

Mardi et mercredi, le temps continuera à être instable et chaud, avec des maxima de 22° à 29° mais aussi des averses, pouvant à nouveau être accompagnées d’orages, d’intenses précipitations, de rafales et de grêle.

Jeudi et vendredi, le temps restera très variable avec des averses (éventuellement encore orageuses). On atteindra encore 26° ou 27° jeudi, puis 21° à 25° vendredi.

Le week-end prochain, le risque de précipitations diminuera mais les nuages resteront assez présents. Les températures maximales iront de 18° à 22°.

Belga