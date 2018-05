Météo : des nuages menaçants et une lourde chaleur

De larges éclaircies sont attendues lundi matin à Bruxelles. La nébulosité augmentera dans l’après-midi, avec quelques averses orageuses, selon les prévisions de l’IRM. Le mercure grimpera jusque 29 degrés.

Après la dissipation de la brume et du brouillard présents dans l’ouest, le temps sera provisoirement sec et ensoleillé. Ensuite, des nuages cumuliformes se formeront et évolueront localement en averses orageuses. Il fera toujours assez chaud, avec des maxima de 29 degrés dans la capitale. Le vent, d’abord faible et variable, deviendra faible à modéré et s’orientera au secteur nord à nord- est.

La nuit suivante, le temps sera sec sous une alternance de champs nuageux et d’éclaircies parfois larges.

Belga