Météo : les orages s’invitent dans le ciel belge tout ce week-end

Samedi, des orages parfois intenses sont à craindre sur un grand nombre de régions en Belgique, affirme l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima oscilleront entre 22° et 29°. Le vent sera généralement faible de direction variable, mais modéré de secteur nord-ouest sur l’ouest du pays.

L'air du temps 26/07 Le temps est encore chaud et ensoleillé aujourd’hui mais nous avons passé le pire de cette vague de chaleur. Les orages nous apporteront de la fraîcheur ce weekend mais attention aux fortes précipitations et risques d’inondations ⛈ ! Publiée par L'air du temps – BX1 sur Vendredi 26 juillet 2019

La nuit prochaine et encore dimanche matin, il y aura des périodes de pluie ou d’averses (orageuses) parfois soutenues. Les températures nocturnes seront comprises entre 15° et 19°. A partir de dimanche après-midi, il fera progressivement plus sec à partir de l’ouest. Les maxima seront compris entre 20° au littoral et 25° en Campine. Le début de semaine prochaine sera temporairement plus sec. Lundi, les températures maximales varieront entre 21° et 25°. A partir de mardi, il fera plus variable avec un risque d’averses et des maxima proches de 22° ou 23° dans le centre.

Belga