Météo : le ciel jonglera entre averses et éclaircies

Le ciel sera très nuageux, lundi matin, avec des périodes de pluie ou des averses principalement dans le centre et l’est du pays.

Dans l’ouest, le temps deviendra sec avec quelques éclaircies. L’après­-midi, le temps pourrait devenir temporairement plus sec dans le centre, avant l’arrivée de nouvelles précipitations depuis la frontière française. Il fera doux pour la saison avec des maxima de 6 à 9°C au sud du sillon Sambre et Meuse et de 10 à 12°C en Flandre.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera souvent abondante avec des périodes de pluie ou des averses. C’est de nouveau le centre et l’est du pays qui devraient être les plus touchés. Les minima seront compris entre 4 et 9°C, sous un vent toujours modéré de secteur sud.

►Notre météo complète sur l’Air du temps

Belga