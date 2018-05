Météo : un large soleil et jusqu’à 27 degrés ce lundi

Le temps sera ensoleillé, lundi, avec des maxima entre 24 et 27 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le soleil dominera encore mardi et mercredi, avant un retour à davantage de fraicheur dès jeudi.

Lundi, les maxima oscilleront entre 24 degrés en Hautes Fagnes et 27 degrés dans le centre et en Campine. Le vent d’est à nord-est-est sera faible dans l’intérieur et modéré en Ardenne. À la côte, les températures se limiteront à 22 degrés en raison d’une brise de mer.

L'Air du temps Les températures grimpent et le soleil reste avec nous aujourd’hui. Pas d'inquiétude, il nous accompagnera aussi en début de semaine !💥👍 Publiée par L'air du temps – BX1 sur dimanche 6 mai 2018

Lundi soir et durant la nuit, le ciel sera serein sous des minima de 9 à 14 degrés. Les journées de mardi et mercredi seront également chaudes et ensoleillées. Dans l’après-midi de mercredi, le risque d’une averse orageuse augmentera. Une perturbation traversera ensuite le pays dès jeudi et le temps sera plus frais.

Avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck