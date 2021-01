Météo : l’année 2021 débute dans le froid

Ce premier janvier sera marqué par un temps assez froid avec encore un peu de neige en Ardenne et quelques averses hivernales, surtout sur l’ouest du pays. Les maxima ne dépasseront pas de -1 à +5 degrés. La journée de samedi sera calme et assez froide avec des éclaircies. A partir de dimanche, l’Institut royal météorologique prévoit quelques chutes de neige qui pourraient revenir par l’Allemagne. Le temps restera assez froid.

Ce premier janvier sera marqué par une nébulosité variable à parfois abondante avec quelques averses hivernales, surtout sur l’ouest du pays. Quelques faibles chutes de neige pourront encore se produire en Ardenne. Les maxima iront de -1 à +5 degrés en allant des Hautes Fagnes au littoral. Le vent sera faible d’ouest à sud-ouest, le long du littoral modéré d’ouest à nord-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera calme et assez froid avec un ciel partiellement nuageux. Quelques averses hivernales pourront toujours déborder sur la région côtière. Des bancs de brouillard givrant et des nuages bas se reformeront à nouveau par endroits, et des plaques de glace ou de givre pourront rendre les routes glissantes. Les températures redescendront aux alentours de +1 degré en bord de mer, entre 0 et -2 degrés dans la plupart des régions et entre -3 et -8 degrés dans les régions enneigées de l’Ardenne. Le vent sera faible.

Samedi, quelques averses resteront possibles à la côte. Dans l’intérieur des terres, le temps sera sec avec d’abord un risque de brouillard (givrant) puis un ciel partiellement nuageux. Les maxima varieront entre -2 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et +6 degrés à la mer, avec des valeurs proches de +4 degrés dans le centre, sous un vent plutôt faible.

Dimanche, le ciel sera très nuageux et de faibles chutes de neige localisées pourront se produire depuis l’Allemagne. Il fera plus froid avec des maxima de l’ordre de +1 ou +2 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré.

Belga