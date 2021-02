Météo : la pluie va envahir progressivement le pays, avant le retour du froid

Samedi, les pluies remonteront progressivement sur tout le pays, mais n’atteindront le nord qu’en fin de journée, avec des maxima de 3 à 9 degrés. La nuit de samedi à dimanche, les pluies s’intensifieront et seront progressivement remplacées par de la neige sur le nord du pays. Dimanche, il fera ensuite nettement plus froid avec des chutes de neige sur le nord et de la pluie sur le sud, prévoit l’Institut royal météorologique. La semaine prochaine s’annonce très froide avec un temps un peu plus sec.

Ce samedi, les pluies continueront leur lente progression vers le nord et arroseront finalement la plupart des régions en soirée. Les quantités de précipitations seront plus importantes sur la moitié sud. Les maxima varieront entre 3 et 9 degrés. Les températures baisseront en cours de journée pour se situer en fin de journée entre 2 degrés en Campine et 6 degrés sur les régions proches de la France. Le vent de nord-est deviendra modéré à parfois assez fort dans la région côtière et sur le nord du pays.

Cette nuit

Ce soir et cette nuit, des précipitations importantes se produiront sur tout le pays. Entre samedi matin et dimanche matin, l’IRM attend des cumuls proches de 10 l/m2 en Flandre et de 10 à 20 l/m2 en Wallonie. La nuit, les pluies se transformeront progressivement en pluie verglaçante puis en neige, d’abord sur la Campine, puis sur une grande partie de la Flandre avec une accumulation de 1 à 5 cm possibles au petit matin. Les précipitations conserveront par contre un caractère pluvieux sur une grande partie sud du pays. Enfin, dans la zone de transition entre la neige au nord et la pluie au sud, des pluies verglaçantes pourront être observées sur la partie centrale du pays. Les températures continueront à baisser tout au long de la période et se situeront en fin de nuit entre -2 degrés sur le nord, 0 degré sur le centre et +5 degrés en Gaume. Le vent sera modéré à assez fort, le long du littoral parfois fort avec des pointes de 60 km/h.

Dimanche

Dimanche, il fera très nuageux avec d’abord de la pluie sur toute la moitié sud du pays. Dans la partie nord, de la neige est prévue dès le début de journée. A la limite entre ces deux zones, de la pluie verglaçante pourra temporairement encore se produire sur le centre et rendre les routes glissantes. Il faudra donc aussi être attentif à la neige attendue sur une bonne partie de la Flandre, qui pourra ensuite concerner toute la partie centrale de notre territoire, alors que les pluies s’affaibliront dans le sud l’après-midi. Le matin, les températures seront proches de -2 degrés dans le nord, mais des valeurs de +6 degrés seront encore observées dans le sud. Au fil des heures, le mercure poursuivra sa baisse partout avec, en milieu d’après-midi, des valeurs proches de -3 ou -4 degrés sur le nord, -2 sur le centre et +2 à +3 degrés sur le sud-est. Le vent sera modéré. Dans le sud du pays, il sera plutôt faible à modéré.

Belga