Météo : jusqu’à 38 degrés annoncés, le record de température bruxellois risque d’être battu ce jeudi

Alors qu’un record de chaleur a été battu en Belgique (39,9°C) et même si le mercure est resté sous les 37 degrés à Bruxelles, cette journée de jeudi s’annonce comme la plus chaude de la semaine. Des records pourraient encore être battus, selon l’Institut Royal de Météorologie belge (IRM).

Jeudi, la journée sera d’abord peu nuageuse avant l’arrivée à partir de la France de quelques champs nuageux d’étage moyen en cours de journée. En fin de journée, une averse locale (orageuse) ne sera pas exclue, essentiellement sur la moitié ouest du pays.

► Lire aussi : Nouvelle vague de chaleur : voici où trouver les fontaines d’eau potable à Bruxelles

La chaleur sera accablante avec des températures maximales qui se situeront autour de 38 ou 39 degrés dans le centre, voire localement 40 degrés. En Région bruxelloise, l’IRM annonce jusqu’à 38 degrés, ce qui serait un record. La température la plus haute jamais enregistrée à Uccle est en effet de 36,6 degrés (le 27 juin 1947). Le vent sera faible à modéré de secteur est, s’orientant au sud ou au sud-est.

L'Air du Temps 24/07/19 ⚠ Nous passons en alerte rouge jusque jeudi ! Voici les mesures à prendre : Boire beaucoup d’eau, maintenir un régime salé, se reposer, séjourner dans une pièce refroidie, utiliser des chiffons humides en cas de déshydratation et éviter le rayonnement direct du soleil. 👍 Publiée par L'air du temps – BX1 sur Mercredi 24 juillet 2019

Pour rappel, l’IRM reste en alerte rouge à la chaleur jusqu’au 28 juillet à minuit. L’institut rappelle ses bons conseils pour faire face à cette situation extrême : boire beaucoup, veiller à maintenir un bon « régime salé », se reposer le plus possible, séjourner dans un local rafraîchi, utiliser des lingettes humides en cas de déshydratation, et éviter le rayonnement solaire direct.

Jeudi soir et durant la nuit, le temps sera peu nuageux et il fera sec. Les minima resteront très élevés avec, sur la plupart des régions, des valeurs comprises entre 23 et 25 degrés.

► Voir aussi : Déshydratation et insolation : les services d’urgence voient augmenter les malaises causés par la chaleur (vidéo)

Vendredi, l’atmosphère se déstabilisera avec le retour de quelques averses orageuses isolées en fin de journée. Les maxima seront encore élevés allant de 24 degrés à la mer à 38 degrés en Campine.

Le temps se dégradera nettement durant le weekend avec le retour d’averses orageuses parfois assez fortes. Le mercure montera cependant encore jusque 26 degrés.

► Découvrez la météo et toutes les infos-services bruxelloises dans L’Air du Temps, tous les jours sur BX1 et notre page Facebook.

Avec Belga – Photo : Belga/Dirk Waem