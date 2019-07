Météo : jusqu’à 25 degrés et le soleil de retour ce lundi

Le temps sera sec et assez ensoleillé lundi avec quelques passages nuageux et des maxima de 20 à 25 degrés, communique l’IRM.

Le temps sera calme et assez ensoleillé avec quelques passages nuageux en cours de journée. Les maxima se situeront entre 20 degrés en haute Ardenne à 25 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud­-ouest, devenant faible de directions variables dans l’après­-midi.

L'air du temps Les orages continuent aujourd’hui avec des averses potentiellement soutenues et les valeurs tournent autour de 20 degrés. Demain, le soleil sera de retour accompagné de champs nuageux et de quelques degrés supplémentaires. ☀:) Publiée par L'air du temps – BX1 sur Dimanche 28 juillet 2019

La nuit sera plus douce et offrira quelques nuages avec des minima compris entre 13 et 14 degrés, et un vent faible à modéré, de sud à sud-est.

Des averses seront possibles mardi après-midi suite à l’arrivée d’une perturbation venant du sud des îles britanniques. Il fera toutefois chaud, entre 24 et 26 degrés.

► Retrouvez la météo et toutes les infos-services bruxelloises dans L’Air du Temps, tous les jours sur BX1 et notre page Facebook.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck