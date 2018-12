Météo: jusqu’à 10 degrés ce jeudi

Le ciel sera encore partiellement nuageux ce jeudi avec des averses par endroits, selon les prévisions de l’IRM.

En matinée, la pluie tombera principalement sur le littoral et en Ardenne, puis sur l’ensemble du pays l’après-midi. Un coup de tonnerre sera également possible à la côte. Les maxima atteindront 4 à 5 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 à 10 degrés sur le centre et l’ouest du pays. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h.

Des averses sont encore prévues en soirée. Plus tard de la nuit, le ciel se couvrira et une perturbation traversera le territoire d’ouest en est, accompagnée de pluies faibles à modérées. Les minima se situeront entre 4 et 8 degrés. Le vent de sud-ouest restera modéré à assez fort avec des rafales de vent de 50 à 60 km/h.

Belga