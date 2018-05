Météo: les éclaircies s’imposeront sur la plupart des régions

Le temps restera sec samedi avec des éclaircies qui s’imposeront sur la plupart des régions, malgré des nuages bas qui pourront persister dans le nord-ouest, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 13°C au littoral et de 15 à 19°C ailleurs.

Le vent, de secteur nord, sera faible à parfois modéré. En soirée et durant la nuit, les éclaircies seront légion sur une grande partie du territoire. A l’ouest et au nord-ouest, des nuages bas apparaîtront encore localement. Les minima ne dépasseront pas 4°C sur les hauteurs ardennaises et 10°C à la Côte. La journée de dimanche débutera sous les éclaircies mais des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée, suivis d’averses voire d’orages sur la moitié est du pays. Le mercure grimpera jusqu’à 17°C au littoral et 25°C en Campine, sous un vent modéré de secteur est à l’intérieur des terres et nord à nord-est à la Côte.

Lundi, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel, avec des maxima de 17°C à la mer et jusqu’à 25°C en Campine. Le risque d’averses locales augmentera dans l’après-midi et en soirée, entraînant un possible orage. Le temps sera chaud et instable mardi. Averses et orages pourraient survenir dans l’après-midi et en soirée.

Belga