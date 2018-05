Météo : les éclaircies vont perdurer avant le retour des chaudes températures

L'air du temps 02/05/18

Une journée lumineuse et venteuse aujourd’hui, où les nuages et la pluie s’invitent à partir du littoral. Après une nuit pluvieuse et froide, le soleil sera de retour demain, pour un temps encore frais mais serein.

Publiée par L'air du temps – BX1 sur mercredi 2 mai 2018