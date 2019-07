Météo : du vent et des possibles averses ce mercredi

La nébulosité sera variable, mercredi, avec quelques averses en cours de journée, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront de 18 à 23 degrés, sous un vent soutenu du sud-ouest.

Le risque d’averse sera plus prononcé à l’ouest, au nord-ouest ainsi qu’en Ardenne et un coup de tonnerre pourrait également survenir. Des rafales pouvant atteindre entre 40 et 55 km/h souffleront également sur le pays.

En soirée et durant la nuit, le temps deviendra plus sec. Les minima oscilleront entre 10 et 16 degrés.

Jeudi signera le retour de larges éclaircies, mais les nuages se feront plus nombreux en cours de journée et des averses pourront se former localement. Le thermomètre affichera jusqu’à 24 degrés dans le centre du pays.

Le ciel sera nuageux vendredi, avec des maxima autour de 23 degrés.

