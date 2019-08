Météo : du soleil avant le retour des orages au fil de la journée, ce mardi

Ce mardi matin, le temps sera sec et assez ensoleillé dans l’intérieur du pays, avec par endroits un peu de brume, prévoit l’Institut royal météorologique. En journée, la nébulosité augmentera et des averses répandues accompagnées d’un risque d’orages éclateront à nouveau.

En fin d’après­ midi, le temps redeviendra sec et plus ensoleillé sur l’ouest. Les maxima varieront entre 15 ou 16 degrés en Hautes­ Fagnes et 18 à 20 degrés en Région bruxelloise et dans le reste de la Belgique. Le vent sera généralement modéré, de sud­-ouest, virant à l’ouest.

Mardi soir, quelques faibles pluies ou une ondée seront encore temporairement à craindre dans le sud du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des éclaircies qui deviendront larges.

Durant la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, mais de la brume ou des bancs de brouillard pourraient se former en Wallonie. Les minima descendront entre 6 degrés en Hautes­ Fagnes, 11 degrés à Bruxelles et 13 degrés à la mer. Le vent reviendra au sud­-ouest et deviendra faible dans l’intérieur des terres.

Mercredi, la nébulosité augmentera en cours de journée à partir de l’ouest, avec des périodes de pluie l’après-midi. La suite de la semaine devrait rester assez pluvieuse.

