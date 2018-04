Météo: de la pluie et quelques nuages pour ce jeudi

Jeudi matin, le ciel sera peu à partiellement nuageux avec un temps sec dans la plupart des régions. Quelques averses résiduelles traîneront encore sur le nord-est du pays.

Les nuages se développeront en cours de journée et de nouvelles averses pourront éclater par endroits. Les maxima seront de 9° sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 12° le long du littoral et de 13° à 15° dans la plupart des autres régions. Le vent d’ouest sera modéré à parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h, et des rafales de 60 km/h au littoral.

Jeudi soir, le temps redeviendra sec et le ciel se dégagera. Des bancs de nuages élevés puis moyens envahiront ensuite le ciel à partir de la frontière française au cours de la nuit. Les minima seront compris entre 3° et 7°. Le vent modéré d’ouest faiblira puis s’orientera entre le sud et le sud-est.

Vendredi, la journée débutera avec un ciel voilé par de nombreux bancs de nuages élevés. Les nuages s’épaissiront en cours de journée avec quelques petites pluies localement. Le sud-est devrait toutefois conserver un temps sec. Les maxima seront proches de 13° sur les hauts plateaux de l’Ardenne et de 15° à 18° dans la plupart des autres régions. Une importante zone de pluie traversera ensuite le pays durant le week-end et l’atmosphère restera fraîche.

