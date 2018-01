Météo: encore de la pluie avant un dimanche plus sec

Le ciel restera très nuageux ce samedi avec de la pluie dans le sud l’après-midi et dans le centre en soirée. Les maxima seront compris entre 4 degrés en haute Belgique et 6 ou 7 degrés ailleurs. Le vent, d’abord faible et variable, deviendra modéré de nord à nord-est en cours d’après-midi, selon les prévisions de l’IRM.

La nuit prochaine, de faibles pluies toucheront la plupart des régions et sur les hauteurs de l’Ardenne, un peu de neige fondante ou de neige reste possible. Dimanche matin, le ciel sera très nuageux avec des risques de quelques faibles bruines par endroits et, sur les hauteurs de l’Ardenne, d’un peu de neige ou de neige fondante.

Ensuite, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec possibilité d’éclaircies sur le nord du pays. Les maxima se situeront autour de 1 ou 2 degrés en Ardenne, et de 3 ou 4 degrés ailleurs. Le vent de nord-est sera modéré à assez fort et accentuera l’impression de froid. Le temps devrait rester sec en début de semaine prochaine.

Belga