Météo : de larges éclaircies avant un risque d’averses

L’intérieur du pays devrait encore profiter de larges éclaircies lundi, alors que des champs nuageux couvriront l’ouest du territoire. La nébulosité augmentera en cours de journée sur la moitié nord-ouest du pays et des averses seront possibles, voire un coup de tonnerre localement. Le mercure grimpera jusqu’à 25 degrés au littoral et 31 ou 32 degrés en Campine.

Le vent, de secteur sud à sud-ouest, sera modéré. En soirée et durant la nuit, les nuages persisteront au nord-ouest avec un risque d’averses par moments. La journée de mardi débutera sous une nébulosité abondante et des averses, localement accompagnées d’un coup de tonnerre, principalement à l’est. Le temps deviendra ensuite plus sec et des éclaircies apparaîtront depuis le littoral. Les maxima oscilleront entre 22 degrés à la mer et 24 à 29 degrés ailleurs. Mercredi fera office de transition, avec une nébulosité variable et des averses dans l’après-midi au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Dans les autres régions, le temps devrait rester sec. Les températures atteindront 22 degrés à la Côte, 28 degrés en Campine et environ 26 degrés dans le centre, sous un vent faible à parfois modéré de directions variables ou de secteur nord.

Belga