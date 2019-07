Météo : ciel gris et fine pluie

Dimanche, le ciel sera très nuageux et gris avec des périodes de pluie ou encore quelques averses intenses. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés.

Dans le courant de la journée, le temps deviendra graduellement sec à partir du sud-ouest. En fin de journée, des éclaircies feront leur apparition le long de la frontière française. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest.

En bord de mer, le vent sera assez fort d’ouest à ouest/sud-ouest. En soirée, quelques pluies seront encore possibles dans le nord-est et l’est du pays tandis que, ailleurs, les éclaircies s’élargiront à partir du sud-ouest. La nuit, le ciel se dégagera partout avec, dans les vallées ardennaises, risque de brume. Les minima iront de 10 à 15 degrés.

Lundi, on prévoit un temps sec et ensoleillé avec des maxima de 20 degrés en Ardennes à 25 degrés en Campine.

A partir de mardi, le temps sera plus variable avec un risque d’averses et des maxima compris entre de 24 à 28 degrés, ensuite de 19 à 24 degrés.

Mercredi, la dépression Britannique se positionnera sur la mer du Nord et dirigera des courants soutenus maritimes doux et instables vers nos régions. La nébulosité sera variable avec quelques averses et un risque d’orage. Maxima de 19 à 24 degrés avec un vent généralement modéré et, à la côte assez fort, de sud-ouest.

