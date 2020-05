Météo : beaucoup de soleil avant le wek-end

Ce jeudi, le temps sera d’abord calme avec un ciel bien bleu, selon les prévisions de l’institut royal météorologique (IRM). Des voiles nuageux d’altitude feront ensuite leur apparition en cours d’après-midi depuis la frontière française. Il fera doux avec des températures qui atteindront 18 degrés en bord de mer, 17 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et de 19 à 22 degrés en région de plaine. Quant au vent, il sera faible de direction variable.

La nuit sera plus douce que la précédente avec des minima qui descendront vers des valeurs comprises entre 5 degrés et 11 degrés.

Vendredi, les nuages élevés et moyens seront nombreux mais le soleil arrivera parfois à percer cette couverture moutonneuse. Le temps restera sec et doux avec des maxima compris entre 18 degrés à la mer et en haute Ardenne et jusqu’à 24 degrés en Campine. Le vent sera faible.

