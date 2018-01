Météo : des averses s’annoncent, le Bois de la Cambre est rouvert

Le temps sera variable mardi avec un vent très soutenu et des averses, notamment à caractère hivernal en haute Belgique, selon les prévisions de l’IRM. Les rafales atteindront jusqu’à 70 km/h et les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés en plaine.

Malgré ces fortes bourrasques de vent, la police de Bruxelles Capitale Ixelles a annoncé que la circulation a repris ce mardi matin, vers 6h50, au Bois de la Cambre. Les parcs de la Région bruxelloise sont toujours fermés jusqu’à nouvel ordre, sur demande de Bruxelles-Environnement.

En journée, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux à l’origine d’averses de pluie en plaine et de neige fondante, voire de neige en Ardenne. Un coup de tonnerre est également possible localement.

L'air du temps 15/01/18 On aurait voulu que le soleil reste, mais la grisaille, le vent et la pluie sont de retour aujourd'hui ! Demain le temps sera plus variable, et le vent ainsi que les averses seront toujours présents. Publié par L'air du temps – BX1 sur lundi 15 Janvier 2018

Durant la nuit, le temps restera très variable avec des averses de pluie, de grésil ou de neige fondante en plaine. Des averses de neige sont également prévues en Ardenne, avec une accumulation de plus de 10 cm. La neige pourrait parfois tenir au sol à basse altitude. Les minima seront compris entre 0 et -2 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et entre 0 et 4 degrés dans les autres régions.

Avec Belga – Photo : Belga

