Météo : les averses vont marquer cette fin de semaine

Les éclaircies alterneront avec les averses vendredi matin, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Les averses s’intensifieront et seront plus nombreuses au cours de la journée. Le thermomètre affichera 9°C ou localement 10°C en plaine. Un vent modéré soufflera de secteur sud-ouest ou ouest-sud-ouest. Des rafales de 50 km/h seront possibles, principalement à la mer.

Vendredi soir, quelques averses pourront encore se produire, surtout à l’est du pays. Le temps deviendra ensuite généralement sec avec de larges éclaircies, surtout en Flandre. Les minima seront compris entre 1 et 4°C et le vent modéré de secteur sud-ouest deviendra généralement faible de direction sud.

Une nébulosité abondante envahira la journée de samedi, accompagnée de pluies généralement faibles qui se déplaceront vers le nord depuis le sud-est du pays. Le nord et l’ouest devraient échapper à la pluie jusqu’en soirée. Samedi soir et pendant la nuit, des pluies plus intenses seront possibles dans le sud-est. Sur les hauteurs ardennaises, la pluie deviendra de la neige. Un vent faible puis modéré de nord-est ramènera de l’air progressivement plus frais. Le mercure oscillera entre 4 et 7°C.

Le temps sera similaire dimanche, avec beaucoup de nuages et de faibles pluies en matinée. De la neige fondante tombera en Ardenne et de la neige en Hautes Fagnes. Le temps deviendra sec ensuite mais il fera nuageux dans la plupart des régions sauf au nord où des éclaircies seront possibles. Il fera froid : de 1 à 2°C en Hautes Fagnes et de 3 à 4°C en plaine. L’impression de froid sera d’autant plus accentuée par un vent piquant de secteur nord-est de force 4 à 5, prévient l’IRM.

