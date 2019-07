Météo : après les nuages, des éclaircies et jusqu’à 23 degrés

L'air du temps

En ce premier jour de juillet, l'atmosphère sera sèche et généralement ensoleillée! Demain, la journée débutera sous un temps sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, qui seront d'ailleurs de plus en plus nombreux en seconde partie de journée.

Publiée par L'air du temps – BX1 sur Lundi 1 juillet 2019