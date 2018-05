Mestdagh : une vingtaine de magasins ont déjà débrayé ce mercredi, dont plusieurs à Bruxelles

Le personnel d’une vingtaine de magasins Carrefour Market Groupe Mestdagh a débrayé mercredi matin en réaction au plan de restructuration présenté lundi par la direction.

Les magasins de Molenbeek et Saint-Gilles seraient touchés selon les premières informations. D’autres débrayages sont attendus par les syndicats au fur et à mesure que se tiennent dans les différents magasins les assemblées générales du personnel. Le mouvement pourrait encore être prolongé ces vendredi et samedi selon les différentes assemblées générales du personnel.

Comme mardi, le personnel a également installé des piquets devant la centrale et le dépôt du groupe à Gosselies (Charleroi). Ceux-ci en bloquent les accès.

Le plan de restructuration présenté par la direction prévoit 450 suppressions d’emplois, la fin du quart d’heure payé, une polyvalence des tâches et l’ouverture des magasins le dimanche.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Virginie Lefour