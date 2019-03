Un mercredi doux…mais pluvieux

Une zone de pluie glissera lentement sur la Belgique à partir de l’ouest mais les températures resteront douces, prévoit mercredi l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques éclaircies se maintiendront cependant sur l’est du territoire.

L’après-midi sera marquée par l’arrivée de nouvelles pluies depuis la frontière française. Le mercure atteindra des maxima compris entre 10°C en Ardenne et de 11°C à 14°C sur les autres régions. Le vent sera modéré à assez fort, avec des rafales jusqu’à 60 km/h. Cette nuit, les pluies resteront abondantes sur certaines régions après minuit. Le temps deviendra ensuite instable avec, localement, un risque d’orage et des rafales jusqu’à 80 km/h. La douceur se maintiendra cependant avec des minima compris entre 5°C à 7°C en Ardenne et 8°C à 10°C ailleurs. Le vent sera généralement modéré, sauf en fin de nuit où il pourrait devenir fort. La journée de jeudi s’inscrira dans la lignée de mercredi avec des averses et du vent.

Belga- Photo: Nicolas Maeterlinck