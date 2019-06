Médiation, droit collaboratif : ces alternatives à la procédure judicaire

Les tribunaux sont engorgés, l’arriéré judiciaire est important. Il vaut mieux éviter la judiciarisation d’un litige lorsque c’est possible. Il existe des alternatives aux prêtoires pour régler un conflit. Avocats.be mène une action pour mieux les faire connaître.



La médiation est l’une d’entre elles. Beaucoup de conflits peuvent être réglés de cette manière. Surtout en matière familiale, de voisinage, de société ou d’entreprises, explique Jean-Joris SCHMIDT, président de la commission fédérale de médiation.

Dans certains cas, la médiation peut aller plus vite et donc être moins coûteuse qu’une procédure en justice. “Car il y a aussi le coût psychologique d’une procédure jusidicaire alors que la médiation permet de désamorcer le confli et de rétablir le dialogue entre les personnes.”

Un accord de médiation peut être homologué par le tribunal, et ainsi avoir force de jugement.

Outre la médiation, il existe aussi le droit collaboratif, un processus qui fonctionne chez nous depuis 20 ans.

