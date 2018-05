McDonald’s va supprimer les pailles en plastique dans ses restaurants de Bruxelles

La chaîne de restauration rapide McDonald’s supprimera les pailles en plastique dans l’ensemble de ses établissements de la capitale et de Namur, à partir du mois de septembre prochain, a-t-elle annoncé lundi. Les futures pailles qui ne seront plus proposées dans les sept restaurants concernés que sur demande du client, seront fabriquées en carton.

Selon Stephan De Brouwer, managing director de McDonald’s Belgique, la mesure sera d’application dans le cadre d’une phase test. Elle constitue une première pour l’ensemble du groupe. Elle a été mise au point à la suite d’échanges avec la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (cdH) qui planche actuellement sur un texte visant à supprimer les pailles en plastique à usage unique.

La mesure a été détaillée mardi par McDonald’s Belgique au cours d’une conférence de presse organisée en présence des ministres fédérale de l’Environnement Marie-Christine Marghem (MR) et régionales Céline Fremault (cdH-Bruxelles), et Fadila Laanan (PS-Bruxelles) et d’un représentant du ministre wallon de l’Environnement Carolo Di Antonio (cdH). Elle s’inscrit dans le contexte d’une série d’initiatives prises au cours des dernières années par la chaîne de restauration rapide en matière de développement durable : recours à l’électricité verte, tri et évacuation des déchets en sept flux différents etc.

En présence des ministres, McDonald’s Belgique a par ailleurs donné le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation de ses équipes et des clients à la lutte contre les déchets sauvages. Via une plate-forme baptisée “Les déchets, on en fait notre affaire”, ceux-ci peuvent embellir leur sac ou leur poubelle de leur portrait personnalisé accompagnant cette mention. Leur image liée au message n’est assortie d’aucune référence à McDonald’s.

Avec Belga – Photo : McDonald’s Belgium/PRIDE