Matinée dans le brouillard, après-midi sous le soleil

La journée de jeudi débutera sous un temps sec mais brumeux dans le sud du pays. Des nuages bas s’étendront aussi progressivement dans le courant de la matinée sur l’ouest et le centre du pays. Ces nuages se dissiperont petit-à-petit pour laisser place à des périodes ensoleillées.

Les températures resteront douces pour la saison sous un vent modéré à parfois assez fort. Les maxima se situeront entre 7°C ou 8°C en Haute Ardenne et 11°C en Campine. Le vent pourrait souffler en rafale jusqu’à 50 km/h.

En soirée et durant la nuit, le temps restera sec et parsemé d’éclaircies. Les nuages reviendront toutefois en deuxième partie de nuit à partir de la Côte. Le mercure s’établira à 8°C en plaine et descendra jusqu’à 2°C dans les Hautes Fagnes.

Vendredi, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est, suivie d’un temps variable entre éclaircies et passages nuageux parfois accompagnés d’une averse.

Belga