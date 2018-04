Mars 2018: la ligne de chemin de fer la plus touchée par des retards est la ligne 36 Liège-Bruxelles

Parmi les lignes de chemin de fer en direction de la capitale, c’est la ligne 50 Gand-Bruxelles via Alost qui a enregistré le mois dernier les meilleurs chiffres de ponctualité, avec 94% des trains à l’heure. Depuis la Wallonie, les Carolos ont été les mieux lotis: 90,2% de ponctualité sur la ligne 124 Charleroi-Bruxelles.

“En mars 2018, la ponctualité des trains (retards de moins de six minutes) atteignait 88,5% sur le réseau belge contre 89,5% un an auparavant à la même période, indiquent mardi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et la SNCB. Cette ponctualité s’élevait à 87,3% en février. Le mois dernier, 1.849 trains ont été supprimés (1,6% du total), soit légèrement plus qu’en mars 2017 (1.560 trains supprimés, 1,4% du total). 35% des suppressions de trains ont été causés par la SNCB, 33% par des tiers et 30,2% par Infrabel”, indiquent mardi la SNCB et Infrabel.

L’incident ayant engendré le plus important retard cumulé (4.102 minutes) concerne la présence de personnes sur les voies le 31 mars sur la ligne 28 à hauteur de Pannenhuis à Laeken, en Région bruxelloise

