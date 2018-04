Les marchands ambulants de Woluwe-Saint-Pierre réinvestissent (enfin) la place Dumon

Ils réinvestissent enfin la place Dumon! Les marchands ambulants de Woluwe-Saint-Pierre vous donnent à nouveau rendez-vous les mardis vendredis et samedis, après un an d’absence.

En cause notamment : les fameux travaux de la place, qui durent depuis un an déjà… Et vous allez le voir, les modifications apportées à la place impliquent aussi quelques changements d’habitudes sur le marché.

• Reportage de Diane Warland et Charles Carpreau